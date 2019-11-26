بالفيديو... العراق يفوز على قطر 2-1 في افتتاح بطولة "خليجي 24"

حقق المنتخب العراقي فوزا ثمينا على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد خليفة الدولي في افتتاح خليجي 24 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحرز محمد قاسم هدفي المنتخب العراقي في الدقيقتين 18 و27، بينما سجل عبد العزيز حاتم هدف قطر الوحيد في الدقيقة 49.

هدف ⚽️



محمد قاسم يفتتح التسجيل لأسود الرافدين من غفوة دفاعية!



🇮🇶 1 - 0🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/vxGGC9l8Xx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وإن كانت رجحت كفة المنتخب القطري في الاستحواذ على الكرة، لكن دون فائدة بعدما نجح المنتخب العراقي في تسجيل هدفين بالشوط الأول وحافظ عليهما في الشوط الثاني، وسط محاولات متتالية من قطر لكن دون جدوى.

هدف ⚽️



تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد من محمد قاسم 🔥



🇮🇶 2 - 0🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/LFPgyGw6dE — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد العراقي إلى 3 نقاط بينما بقي رصيد قطر دون نقاط.

هدف ⚽️



البديل عبدالعزيز حاتم يقلص الفارق مع دخوله في الشوط الثاني!



🇮🇶 2 - 1🇶🇦 #GulfCup2019 #beINGulfCup pic.twitter.com/l22kb5tUQ8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2019

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لقطر في افتتاح كأس الخليج عندما تستضيفه على أراضيها، إذ فازت مرتين وتعادل مرة في افتتاح 3 نسخ سابقة احتضنتها.

في المقابل، واصل العراق سجله المثالي في مباريات الافتتاح، إذ حقق انتصاره الثالث في 3 مباريات افتتاحية خاضها.