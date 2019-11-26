شاهد كيف استقبل ولي العهد السعودي أبطال نادي الهلال... صور

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي "الهلال" والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق لكرة القدم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) جاء الاستقبال بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا، والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.

وتوج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.

#صور | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا.#واس pic.twitter.com/ItaTo2UOkd — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2019

وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.

وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا.https://t.co/vJTiHONRul#واس pic.twitter.com/s0Ihupbsgh — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2019

​وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.

#صور | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا.#واس pic.twitter.com/g8B0uPV71h — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2019

​كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.