شاهد كيف استقبل ولي العهد السعودي أبطال نادي الهلال... صور

وهنأ ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي بهذا الإنجاز للوطن وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيراً سموه إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً في المحفل العالمي.
وتوج نادي الهلال السعودي، بلقب دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه أوراوا ريد الياباني بهدف دون رد، في إياب النهائي.
#صور | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا.#واس pic.twitter.com/ItaTo2UOkd— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2019
وسجل سالم الدوسري هدف فوز الهلال في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، من جملة تكتيكية منظمة.
وأضاف الفرنسي الأسطورة بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.
سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا.https://t.co/vJTiHONRul#واس pic.twitter.com/s0Ihupbsgh— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2019
وتمكن بتلك الطريقة فريق الهلال من حصد اللقب الآسيوي السابع في تاريخه، وتأهل للعب كأس العالم للأندية في قطر.
#صور | سمو #ولي_العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #الهلال والجهازين الفني والإداري واللاعبين بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا.#واس pic.twitter.com/g8B0uPV71h— واس الأخبار الملكية (@spagov) November 26, 2019
كما ثأر بتلك النتيجة الهلال من خسارته للقب الآسيوي أمام أوراوا في عام 2017، بعدما خسر بنتيجة 2-1 بمجموعة اللقاءين.
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