كسر في الساق يمنع مدافع العنابي من خوض باقي مواجهات خليجي24... فيديو

ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي على التويتر تغريدة جاء فيها: "إصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة ما تشوف شر يا بطل".
اصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 26, 2019
ماتشوف شر يا بطل #منتخب_قطر #خليجي24 pic.twitter.com/Z7AUQ7raIr
وانتشر مقطع فيديو للحظة الإصابة في مباراة العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف عام من جمهور كرة القدم الخليجية والعربية، ونشر حساب الاتحاد القطري، معلقا "ماتشوف شر يا بطل".
وتعرض بسام الراوي "21 عاما" لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة بعد هجمة للمنتخب القطري.
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