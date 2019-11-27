كسر في الساق يمنع مدافع العنابي من خوض باقي مواجهات خليجي24... فيديو

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم غياب بسام الراوي، مدافع منتخب قطر، عن باقي مباريات بطولة خليجي24، بسبب إصابته بكسر في الساق اليمنى خلال المباراة الافتتاحية للبطولة أمام منتخب العراق.

ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه الرسمي على التويتر تغريدة جاء فيها: "إصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة ما تشوف شر يا بطل".

اصابة لاعب منتخبنا بسام الراوي بكسر في الساق ويحتاج لتدخل جراحي وسيغيب عن مشوار البطولة

ماتشوف شر يا بطل #منتخب_قطر #خليجي24 pic.twitter.com/Z7AUQ7raIr — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 26, 2019

​وانتشر مقطع فيديو للحظة الإصابة في مباراة العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعاطف عام من جمهور كرة القدم الخليجية والعربية، ونشر حساب الاتحاد القطري، معلقا "ماتشوف شر يا بطل".

وتعرض بسام الراوي "21 عاما" لضربة قوية من قبل اللاعب العراقي أمجد عطوان، عند محاولة الأخير تشتيت كرة بعد هجمة للمنتخب القطري.