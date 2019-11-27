مدرب قطر يعلق على "عقدة" الخسارة أمام العراق

علق مدرب منتخب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز، على هزيمة فريقه أمام منتخب العراق، في مباراة الأمس، التي أقيمت في الدوحة ضمن منافسات بطولة "خليجي 24".

وقال سانشيز إن منتخبه "لم يكن محظوظا. وكان هناك فرص عديدة أتيحت للعنابي في الشوط الأول، ولكننا لم نتمكن من الاستفادة من تلك الفرص، وتعاقبنا باستقبال أهداف، وفي شوط اللعب الثاني حاولنا التعادل ولم نتمكن من إحراز هدف في الشوط الثاني".

وذكر سانشيز، في المؤتمر الصحفي بعد انتهاء المباراة بنتيجة 2/1 لصالح العراق ، أن "الخسارة واردة في كرة القدم، وحاولنا العودة ومواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصار لكننا فشلنا في ذلك، وسنعمل على العودة من خلال الجولات المقبلة".

وأضاف سانشيز إن "الخسارة لا تعتبر (عقدة)، لأننا كنا قادرين على العودة للمباراة لكن يوم أمس لم يكن يومنا، ورغم كل ذلك أكثرنا من المحاولات من أجل الفوز أو التعادل على أقل تقدير خلال زمن اللقاء"، بحسب موقع "بغداد اليوم".

وتابع: "المباراة جاءت على مراحل، استقبلنا الهدف الأول، وحاولنا التعادل واستقبلنا هدفا ثانيا، ولكن علينا أن نعالج الأخطاء ونتعلم منها، وارتكبنا عددا من الأخطاء وأحدها تسبب في الهدف الذي ولج مرمانا، وعلينا أن نتعامل مع الجولة المقبلة من أجل تحقيق الفوز".

وأشار إلى أن "الفريق قادر على العودة خلال الجولات المقبلة من البطولة، وأن الخسارة لن تؤثر على اللاعبين وتحبطهم، وسيعود المنتخب أكثر قوة خلال جولتي اليمن والإمارات".