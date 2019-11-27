الإمارات تهزم اليمن بثلاثية نظيفة...فيديو

فاز منتخب الإمارات، أمس الثلاثاء، على نظيره اليمني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وأحرز أهداف المنتخب الإماراتي اللاعب علي مبخوت في الدقائق 21 و38 و54، ليسجل بذلك أول هاتريك في بطولة خليجي 24، ويتصدر جدول ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن محمد قاسم لاعب منتخب العراق.

​وتضم المجموعة الأولى في كأس الخليج أيضا، المنتخب القطري صاحب الضيافة ومنتخب العراق، وتواجه الثنائي في المباراة الافتتاحية والتي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، وفاز منتخب العراقي بهدفين مقابل هدف واحد.