كلوب يتحدث عن الأحق بالفوز بـ"الكرة الذهبية" لهذا العام

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، عن رأيه في الأحق بالتتويج بالكرة الذهبية لهذا العام، وتواجد لاعبه الهولندي فيرجيل فان ديك في قائمة اللاعبين الـ30 المرشحين.

قائمة المرشحين ضمت تواجد العديد من لاعبي الفريق الإنجليزي، إلى جانب مدافع المنتخب الهولندي ونادي ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان ديك.

تحدث كلوب عن رأيه في الأحق بالفوز لجائزة هذا العام، قائلا: " إذا قررت منح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في هذا الجيل، فيجب عليك منحها لليونيل ميسي، ولكن إذا قررت منحها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فهو فيرجيل فان دايك".

وتابع، قائلا: "لا أعرف كيف ستسير الأمور، ولكن هذه هي رؤيتي، أفضل لاعب على الإطلاق هو ليونيل، أما أفضل لاعب الموسم الماضي هو فيرجيل، سنرى"، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

يذكر بأن الهولندي ساهم في تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا في العام الماضي، بالإضافة للسوبر الأوروبي وتصدر البريميرليغ بجدارة هذا الموسم، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية وتأهلهم ليورو 2020.