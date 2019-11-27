إبراهيموفيتش يقوم بخطوة جديدة في عالم كرة القدم... فيديو

خطا اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش خطوة كبيرة في عالم كرة القدم عندما أعلن على حسابه الخاص في "إنستغرام" عن خطوة جديدة.

نشر اللاعب السويدي على صفحته الخاصة مقطعا مصورا بقميص فريق هاماربي، مع توقعات بأن ينضم إلى صفوف النادي وهو اللاعب الحر في الوقت الراهن بعد انتهاء فترته مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @hammarbyfotboll Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 25 Ноя 2019 в 10:36 PST

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات لموقع النادي: "هاماربي هو ناد رائع بمشجعين شغوفين، ويملك احتراما كبيرا في كل من ستوكهولم والسويد، لطالما أحببت النادي واللاعبين، ومن فترة وأنا معجب بما فعله النادي في السنوات الأخيرة، داخل الملعب وخارجه، كوني أستطيع أن أنضم وأطور هاماربي يمزج بين المتعة والمرح"، بحسب مانقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وقال رئيس النادي ريتشارد فون يوكسول: "التوقيت ممتاز لقد تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الماضية والموسم القادم سنشارك في الدوري الأوروبي".

يذكر بان إبرا أعلن رحيله رسميا عن لوس أنجيليس جالاكسي، قبل موعد انتهاء عقده في شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل، وبالتالي فإنه سينتقل مجانا إلى وجهته المقبلة.