يورغن كلينسمان يعود للبوندس ليغا من بوابة هرتا برلين

أعلن نادي هرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم، تعيين يورغن كلينسمان المدرب السابق للمنتخب الألماني، مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً للمقال لأنتي كوفيتش.

أكد هرتا برلين ذلك في موقعه الرسمي على الإنترنت، بلسان المدير الرياضي مايكل بريتز إقالة أنتي كوفيتش وتعيين يورغن كلينسمان المدرب خلفاً له حتى نهاية الموسم.

وقال بريتز: "لقد كان قراراً صعباً للغاية، ولكن شعرنا بالحاجة للتطوير والتجديد، أود أن أشكر أنتي على التزامه معنا منذ توليه مهامه في الصيف"

وكان هرتا برلين قد تراجع إلى المركز الخامس عشر في البوندس ليغا بعد تلقيه أربع هزائم متتالية، كان آخرها الهزيمة أمام أوغسبورغ (4-0) والتي ربما حسمت مصير كوفيتش بعد خمسة أشهر فقط من توليه تدريب الفريق.

وتوج كلينسمان بلقب كأس العالم 1990 وكأس الأمم الأوروبية 1996 خلال مسيرته كلاعب مع المانشافت، بعد ذلك تولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني بين عامي 2004 و2006 ثم تدريب المنتخب الأمريكي بين عامي 2011 و2016.