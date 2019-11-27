بغياب لاعبي الهلال...ديربي الكويت والسعودية في "خليجي 24"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى استاد عبد الله بن خليفة بنادي (الدحيل)، والذي يحتضن لقاء الديربي بين منتخبي الكويت والسعودية، ضمن مبارايات "خليجي 24".

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لدى الجمهور العربي والخليجي خاصة، لما تحمله من طابع تنافسي وندي هو الأبرز في منطقة الخليج.

ويدخل المنتخب الكويتي اللقاء وهو على أتم الاستعداد وبمعنويات عالية بعد فوزين على الصين تايبيه ونيبال في التصفيات الآسيوية، ليحتل وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني، بالإضافة لخوضه اللقاء مكتمل الصفوف.

في الوقت الذي يغيب فيه عن المنتخب السعودي لاعبو نادي الهلال بسبب مشاركتهم في إياب نهائي أبطال آسيا الذي أقيم باليابان الأحد الماضي أمام فريق أوراوا وتحقيقهم الكأس.

وفي هذا الإطار أشار مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار في مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الثلاثاء، إلى صعوبة الاستعداد للمباراة خاصة أنه يواجه "خصما جيدا ويقدم مستوى جيدا".

يذكر بأن المنتخبين تواجها في 21 مباراة في دورات كأس الخليج، فازت الكويت بتسع مباريات فيما انتصرت السعودية خمس مرات وتعادلا سبع مرات.