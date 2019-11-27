بغياب لاعبي الهلال...ديربي الكويت والسعودية في "خليجي 24"

تكتسب هذه المباراة أهمية خاصة لدى الجمهور العربي والخليجي خاصة، لما تحمله من طابع تنافسي وندي هو الأبرز في منطقة الخليج.
ويدخل المنتخب الكويتي اللقاء وهو على أتم الاستعداد وبمعنويات عالية بعد فوزين على الصين تايبيه ونيبال في التصفيات الآسيوية، ليحتل وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني، بالإضافة لخوضه اللقاء مكتمل الصفوف.
في الوقت الذي يغيب فيه عن المنتخب السعودي لاعبو نادي الهلال بسبب مشاركتهم في إياب نهائي أبطال آسيا الذي أقيم باليابان الأحد الماضي أمام فريق أوراوا وتحقيقهم الكأس.
🚨 يوم المباراة 🚨— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 27, 2019
السعودية 🆚 الكويت #خليجي24 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/u6lDrRVyEP
وفي هذا الإطار أشار مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار في مؤتمر صحفي عقده، يوم أمس الثلاثاء، إلى صعوبة الاستعداد للمباراة خاصة أنه يواجه "خصما جيدا ويقدم مستوى جيدا".
يذكر بأن المنتخبين تواجها في 21 مباراة في دورات كأس الخليج، فازت الكويت بتسع مباريات فيما انتصرت السعودية خمس مرات وتعادلا سبع مرات.
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