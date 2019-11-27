شاهد كيف كافأ مورينيو حامل الكرات في فريق توتنهام (فيديو)

إذ سارع المدرب البرتغالي بعد تسجيل فريقه توتنهام الهدف الثاني في مرمى الفريق اليوناني إلى التوجه إلى أحد الأطفال من جامعي الكرات في النادي، ليقوم بتحيته وعناقه.
Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal— Sameh (@Sameh_RM) November 26, 2019
The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5
فمع بداية الشوط الثاني وفي الوقت الذي كان فيه الضيوف متقدمين بهدفين لهدف، تحصل توتنهام على رمية تماس، ليسرع أحد حاملي الكرات بإعادة الكرة بسرعة الى مدافع توتنهام، سيرج أوريه الذي نفذ رمية تماس سريعة لزميله في الفريق البرازيلي مورا الذي لعبها بشكل سريع إلى مهاجم الفريق هاري كين، الذي أسكنها في شباك الفريق اليوناني.
يذكر بأن اللقاء انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف لاثنين، ليحتل وصافة المجموعة بـ10 نقاط.
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