شاهد كيف كافأ مورينيو حامل الكرات في فريق توتنهام (فيديو)

فاجأ البرتغالي مدرب فريق توتنهام، جوزيه مورينيو، حامل الكرات في فريقه الذي كان حاضرا خلال لقاء توتنهام وضيفه أولمبياكوس ضمن مباريات دوري الأبطال يوم أمس الثلاثاء.

إذ سارع المدرب البرتغالي بعد تسجيل فريقه توتنهام الهدف الثاني في مرمى الفريق اليوناني إلى التوجه إلى أحد الأطفال من جامعي الكرات في النادي، ليقوم بتحيته وعناقه.

Mourinho hugging the ballboy who helped in the goal

The special one is backpic.twitter.com/BeKtt4cKC5 — Sameh (@Sameh_RM) November 26, 2019

فمع بداية الشوط الثاني وفي الوقت الذي كان فيه الضيوف متقدمين بهدفين لهدف، تحصل توتنهام على رمية تماس، ليسرع أحد حاملي الكرات بإعادة الكرة بسرعة الى مدافع توتنهام، سيرج أوريه الذي نفذ رمية تماس سريعة لزميله في الفريق البرازيلي مورا الذي لعبها بشكل سريع إلى مهاجم الفريق هاري كين، الذي أسكنها في شباك الفريق اليوناني.

يذكر بأن اللقاء انتهى بفوز الفريق الإنجليزي بأربعة أهداف لاثنين، ليحتل وصافة المجموعة بـ10 نقاط.