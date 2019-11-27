هل يلحق هازارد بالكلاسيكو؟

ذكر التقرير الطبي الصادر حول إصابة لاعب ريال مدريد، إيدن هازارد، أن المهاجم البلجيكي سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أيام، وبالتالي سيكون جاهز لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الناطقة باللغة الانكليزية أن التقرير جاء متفائلاً ومن المنتظر أن يكون إيدن هازارد لاعب ريال مدريد جاهزا لـمواجهة برشلونة في قمة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما أظهرت الفحوص أنه يعاني من كدمة بالكاحل وليس التواء بالكاحل كما كان يُعتقد في البداية.

وكان هازارد من أبرز لاعبي ريال مدريد في مباراة الأمس التي جمعت فريقه مع باريس سان جيرمان في لإطار منافسات دوري أبطال أوروبا التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

لكن قلت مخاوف ريال بعدما أعلن الجهاز الطبي للنادي اليوم الأربعاء أن هازارد يعاني من كدمة في كاحله الأيمن رغم واقع عدم الإعلان عن فترة الغياب المتوقعة.

وخرج اللاعب البالغ عمره 28 عاما في الشوط الثاني بينما قال زين الدين زيدان مدرب ريال إنه يشعر بالقلق بخصوص الإصابة واعتقد أن هازارد أصيب بالتواء في الكاحل ما أثار الشكوك حول جاهزيته لمواجهة برشلونة في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت صحيفة ماركا أن اللاعب المنضم لريال مقابل 100 مليون يورو (110.22 مليون دولار) سيغيب عن مواجهة ألافيس يوم السبت لكنه سيعود في المباراة التالية أمام إسبانيول في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، برصيد 28 نقطة من 13 مباراة وسيحل ضيفا على غريمه الشهر المقبل بعد تأجيل المباراة من 26 أكتوبر/ تشرين الأول لأسباب أمنية.