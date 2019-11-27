إبراهيموفيتش يشتري نادي سويدي

أعلن لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أنه اشترى نادي "هاماربي" السويدي رسميا، اليوم الأربعاء.

وكشف رئيس النادي ريتشارد فون يوكسول، في بيان رسمي، أن "التوقيت ممتاز لقد تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الماضية والموسم القادم سنشارك في الدوري الأوروبي".

View this post on Instagram @hammarbyfotboll A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) on Nov 25, 2019 at 10:36pm PST

وقال فون يوكسول إن الصفقة مع "أنشوتز انترتينمنت غروب"، التي تمتلك لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي حيث لعب إبراهيموفيتش في وقت سابق، تمت في لوس أنجلوس.

وأوضح إبراهيموفيتش، إنه "معجب بما أنجزه النادي في السنوات الأخيرة"، وفقا لما ذكرت وكالة "اسوشييتد برس".

واستحوذ اللاعب السويدي على 22% من أسهم النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وقال: "أنه ناد رائع ولديه جماهير شغوفة ومن أكثر الأندية احتراما في ستوكهولم والسويد".

وتابع "دائما أحب النادي وجماهيره، ومنذ ذلك وأنا منبهر بما حققه النادي في السنوات الأخيرة سواء داخل أو خارج الملعب، كوني قادرا على تطوير هاماربي يقودني للاستمتاع والإثارة".

وأكد النادي عبر الموقع الرسمي أن السويدي لم يلتحق كلاعب: "زلاتان لم يلتحق بنا بعد، إذا وقع عقدا سوف يكون الأمور عبر الموقع".

يشار إلى أن هاماربي احتل المركز الثالث في الدوري السويدي، خلف ديورغاردن، ومالمو، نادي إبراهيموفيتش السابق.

وسبق أن لعب إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد.