إبراهيموفيتش يشتري نادي سويدي

وكشف رئيس النادي ريتشارد فون يوكسول، في بيان رسمي، أن "التوقيت ممتاز لقد تطورنا بشكل ملحوظ في السنوات الماضية والموسم القادم سنشارك في الدوري الأوروبي".
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وقال فون يوكسول إن الصفقة مع "أنشوتز انترتينمنت غروب"، التي تمتلك لوس أنجلوس غالاكسي في الدوري الأمريكي حيث لعب إبراهيموفيتش في وقت سابق، تمت في لوس أنجلوس.
واستحوذ اللاعب السويدي على 22% من أسهم النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وقال: "أنه ناد رائع ولديه جماهير شغوفة ومن أكثر الأندية احتراما في ستوكهولم والسويد".
وتابع "دائما أحب النادي وجماهيره، ومنذ ذلك وأنا منبهر بما حققه النادي في السنوات الأخيرة سواء داخل أو خارج الملعب، كوني قادرا على تطوير هاماربي يقودني للاستمتاع والإثارة".
وأكد النادي عبر الموقع الرسمي أن السويدي لم يلتحق كلاعب: "زلاتان لم يلتحق بنا بعد، إذا وقع عقدا سوف يكون الأمور عبر الموقع".
يشار إلى أن هاماربي احتل المركز الثالث في الدوري السويدي، خلف ديورغاردن، ومالمو، نادي إبراهيموفيتش السابق.
وسبق أن لعب إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك يوفنتوس وإنتر ميلانو وميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد.
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