إيمري يطلب مساندة جماهير أرسنال أمام اينتراخت فرانكفورت

طلب أوناي إيمري، مدرب أرسنال، اليوم الأربعاء، من الجماهير مساندة الفريق في مباراته أمام اينتراخت فرانكفورت غدا الخميس في الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد سلسلة نتائج سيئة زادت الضغوط على المدرب الإسباني.

لم يفز أرسنال في آخر ست مباريات في كل المسابقات منها خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ليتراجع إلى المركز الثامن في الترتيب وتبدي الجماهير غضبها من إخفاق الفريق في تحقيق انتصارات.

ويمكن لأرسنال متصدر المجموعة حسم التأهل لأدوار خروج المغلوب في الدوري الأوروبي حال انتصاره على فرانكفورت؛ وقال إيمري إنه يرغب في استعادة حب الجماهير.

وأبلغ إيمري الصحفيين "نبلي بلاء حسنا في الدوري الأوروبي لكن يتعين حسم المركز الأول. هدفنا الثاني الفوز واستعادة الثقة وقبل كل شيء حب الجماهير".

وتابع "أركز بكل قوة على اظهار قدراتنا واستعادة مساندة الجماهير غدا. نعلم أن جماهيرنا تشعر بخيبة أمل. أتمنى غدا أن نحصل على مساندة كل مشجع من أجل الفريق واللاعبين.

"ثقتنا في أنفسنا تعتمد كثيرا على مساندة الجماهير. يتعين أن نلعب بقوة وأن نكون على قلب رجل واحد"، بحسب مانقلت "رويترز".

وقال إيمري إن لاعب الوسط جرانيت تشاكا قد يعود إلى التشكيلة لأول مرة منذ رد فعله الغاضب ضد الجماهير في اكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وانفعل تشاكا بعد صيحات استهجان من مشجعي أرسنال بعد استبداله خلال التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس في استاد الإمارات وخرج من تشكيلة الفريق منذ ذلك الحين. وتم تجريده من شارة القيادة بعدها.