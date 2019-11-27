بعد إعلان قائمة أفضل المدربين...معين الشعباني يتفوق على أنشيلوتي وسكولاري

واصل مدرب "الترجي" الرياضي التونسي معين الشعباني، كتابة اسمه بأحرف من ذهب في عالم التدريب، بفضل إنجازاته مع الأحمر والأصفر في عام 2019، وتتويجه بدوري أبطال إفريقيا إضافة إلى لقبي البطولة والسوبر التونسي.

كشف المعهد الدولي للإحصاء والتوثيق أمس، بمناسبة الإعلان عن قائمة أفضل المدربين عام 2019، حيث حلّ الشعباني في المركز الرابع عشر متفوقا على قامات تدريبية مثل كارلو أنشيلوتي وفيليبي سكولاري وكوفاتش مدرب بايرن ميونخ.

يذكر أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول اكتسح التصويت الذي شارك فيه 90 صحفيا باحتلاله المركز الأول بفضل قيادته الفريق على التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

بالمقابل توج الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) . وتسلم ميسي الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" خلال الحفل السنوي لفيفا الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق ميسي بهذا على منافسيه في القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وهما الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.