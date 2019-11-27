بوتين: موسكو ستبذل كل ما في وسعها كي لا تخذل المشجعين واللاعبين في بطولة أوروبا- 2020

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها كي لا تخذل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمشجعين واللاعبين خلال بطولة كرة القدم الأوروبية في سان بطرسبورغ عام 2020.

سان بطرسبورغ - سبوتنيك. قال بوتين في لقاء مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشفيرين: "سنعمل ما أمكن حتى لا نخذلكم ولا نخذل المشجعين واللاعبين."

وأشار بوتين، إلى أن روسيا عضو في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ تأسيس المنظمة.

هذا وستقام بطولة أوروبا بكرة القدم عام 2020، ولأول مرة في تاريخ اللعبة، في 12 دولة، بينها روسيا، التي ستستضيف مباريات البطولة في ملعب جزيرة كريستوفسكي، في مدينة سان بطرسبورغ (لينينغراد سابقا)، حيث ستقام أربع مباريات.