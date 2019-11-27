التعادل السلبي يسيطرعلى مباراة البحرين وعمان في خليجي 24

وشهد اللقاء الذي جرى على ملعب عبدلله بن خليفة في الدوحة تألق حارسي المنتخبين، بعد أن استطاعا الحفاظ على نظافة شباكهم والتصدي لمحاولات من الجانبين للتسجيل، لتنتهي المباراة ويحصد كل منتخب نقطة واحدة.

ويعتبر منتخب البحرين هو الفريق الثاني في البطولة إلى جانب اليمن الذي لم يحقق لقب الخليج، بينما منتخب عمان يبحث عن لاقبه الثالث توالياً في البطولة.