أهداف مباراة الكويت والسعودية 3-1 في خليجي 24... فيديو

فاجأ منتخب الكويت نظيره السعودي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أندية الخليج 24 المقامة في قطر، محققا الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية الكويت أحمد الظفيري وسامي الصانع ومبارك الفنيني في الدقائق 43 و45 و90، بينما أحرز فراس البريكان هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 96.

يذكر أن المباراة الأخرى في المجموعة بين البحرين وعمان، انتهت بالتعادل السلبي، ليحتل المنتخب الكويتي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.