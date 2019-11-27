بالفيديو... أهداف مباراة زينيت وليون 2-0 في دوري الأبطال

أنعش زينيت سان بطرسبورغ الروسي آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا بنتيجة (2-0) على ضيفه ليون الفرنسي.

وتخطى بطل روسيا، اليوم الأربعاء، ضيفه الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تضم أيضا فريقي لايبزغ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وافتتح أرتيوم دزيوبا التسجيل لزينيت في الدقيقة 42، فيما تكفل ماجوميد أوزدوييف بتسجيل هدف تعزيز الفوز في الدقيقة 84.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد زينيت، الذي استعاد نغمة الانتصارات من جديد، بعد خسارته في الجولتين الماضيتين، إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على ليون، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد.