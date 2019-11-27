تركي آل شيخ يغرد عن الأهلي ورئيس الزمالك

أكد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، عدم قبوله الإساءة للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هو وأسرته.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "مثلما لم أقبل الإساءة للكابتن محمود الخطيب والخوض في الأعراض، لا أقبل الإساءة للمستشار مرتضى منصور وأسرته".

وتابع قائلا: "تركي آل الشيخ مليون مرة وضح أنه إذا أراد شيء سيقوله بنفسه، ويرفض استخدام اسمه من أحد واضحة والا أعيد؟.. لا أحتاج إلا الله سبحانه في أي حرب أخوضها أو تجربة".

وعن النادي الأهلي قال: "ومبروك الصدارة للأهلي، مع أنها حاجة طبيعية زيها زي أي حاجة في الحياة.. لا جديد".

وشهدت الفترة الأخيرة عدد من المبادرات من جانب آل الشيخ لمحو الخلافات مع الأهلي وجماهيره، وقام بزيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان عليه.

وأعلن تركي آل الشيخ نهاية الأزمة مع الأهلي وسحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وفي وقت سابق، شكر الخطيب آل الشيخ على اهتمامه بالإطمئنان على صحته، بحسب الموقع الرسمي للأهلي.

كما هنأ رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، تركي آل شيخ بفوز نادي الهلال السعودي ببطولة أبطال آسيا 2019.