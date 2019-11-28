أهداف مباراة ليفربول ونابولي 1-1 في دوري الأبطال... فيديو

نجح ليفربول في تفادي مفاجأت ضيفه نابولي، محولا تأخره بهدف إلى تعادل بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف عن طريق درايس ميرتنس في الدقيقة 21، وأدرك المدافع الكرواتي ديان لوفرين هدف التعادل في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، يواصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن نابولي الوصيف و3 نقاط عن سالزبورغ الثالث.