استياء أمريكي من توصية "مكافحة المنشطات" بخصوص روسيا

كشفت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات عن رغبتها في إبعاد منافسي رياضيي الولايات المتحدة عن حلبات المنافسة.

وكشفت الوكالة الأمريكية عن ذلك في بيان حول توصية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بشأن روسيا شددت فيه على ضرورة إقصاء روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وكانت لجنة المطابقة التابعة للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أوصت بإقصاء روسيا من الدورات الدولية لمدة 4 أعوام، مدعية كشف الغش في وثائق الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات.

ووجدت الوكالة الأمريكية هذه العقوبة بحق رياضيي روسيا خفيفة، ودعت إلى ضرورة تشديد العقوبة المرتقبة من خلال منع مشاركة روسيا في الألعاب الأولمبية بشكل كامل.

وقد طالبت اللجنة الأولمبية الدولية بمعاقبة جميع المتورطين في "الغش"، ولكنها دعت إلى ضرورة تمكين الرياضيين الروس "الأبرياء" من المشاركة في الدورات الأولمبية وفي الدورات الكبرى الأخرى.