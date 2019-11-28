الدوري الإنجليزي يحتفل بذكرى الاعتراف بمثليي الجنس

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" على التويتر بيانا، يعلن فيه إحياء الذكرى السنوية للاعتراف بمثليي الجنس عن طريق ارتداء قادة الفرق الإنجليزية في الجولتين القادمتين "شارة كابتن" تحمل ألوان قوس قزح التي ترمز للمثلية الجنسية.

وجاء في البيان أن الدوري الإنجليزي الممتاز ونواديه تدعم حملة " Stonewall's Rainbow Laces" في دعم المثليين جنسيا، وأن كرة القدم للجميع ولا يحق لأحد احتكارها.

The Premier League and our clubs are supporting @stonewalluk's #RainbowLaces campaign, as we continue to celebrate LGBT inclusion and make it clear that football is for everyone 👉 https://t.co/JdgfeS2q3I #ThisIsEveryonesGame pic.twitter.com/laOT0LSj6E — Premier League (@premierleague) November 27, 2019

​وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي المؤقت للدوري الممتاز: "أنا فخور للغاية بالعمل الذي نقوم به بالشراكة مع ستونوول، فنحن عملنا معًا هو لوقت طويل لبناء قبول ودعم للمثليين في كرة القدم وجعلها لعبة الجميع".

وهذا ليس العام الأول ففي كل عام تقوم رابطة المحترفين الإنجليزية بالقيام بفعالية دعم وتشجيع لمثليي الجنس حول العالم.