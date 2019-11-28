الإمارات والعراق يبحثان عن فوز ثان يقربهما من نصف نهائي كأس الخليج

تنطلق، غدا الجمعة، الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم "خليجي 24" والتي تستضيفها في العاصمة القطرية الدوحة.

ويبحث المنتخبان الإماراتي والعراقي، عن فوز ثان في المجموعة الأولى يقربهما من نصف النهائي عندما يلتقيان الجمعة، في استاد خليفة الدولي، بعدما بدأ المنتخبان البطولة بشكل قوي، بعد فوز الأول على اليمن 3 - صفر، والثاني على قطر المضيفة 2 - 1.

ويعرف المنتخبان بعضهما جيدا، حيث ستكون مباراة الجمعة الخامسة بينهما تواليا في البطولة، بعدما التقيا في آخر أربع نسخ، والتي عرفت تفوقا إماراتيا واضحا عبر الفوز ثلاث مرات والتعادل مرة، كما تواجها أيضا في تصفيات مونديال 2018 وتبادلا الفوز.

وكانت مباراة اليمن من جانب واحد، هو الإماراتي، وسيكون الاختبار الأول للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ورجاله أمام المنتخب العراقي الذي قدمت تشكيلته الشابة عرضا مميزا أمام قطر بطلة آسيا وصاحبة الأرض والجمهور.

ولكن مارفيك الباحث عن تخفيف حدة الانتقادات التي طالته من الشارع الرياضي الإماراتي بعد خسارتين متتاليتين في التصفيات الآسيوية المزدوجة، أكد أن فوز العراق على قطر لا يشكل أي ضغط على فريقه. قائلا: "لن يكون هنالك تأثير علينا، نحن نعد لكل مباراة على حدة، مباراتنا مع العراق قصة مختلفة، وسنستعد لها جيدا".

في المقابل، كسب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب العراق الرهان على الدفع بتشكيلة شابة أمام قطر، بعد غياب عدد كبير من الأساسيين لأسباب مختلفة.

وقال: "في لقاء قطر كسبنا اللاعبين الشباب وسيكونوا في حال أفضل خلال الفترة المقبلة، لكن لا أدري من هم اللاعبون الذين سأدفع بهم أمام الإمارات".

وستكون مباراة الجمعة الرقم 11 بين المنتخبين في البطولة منذ مواجهتهما الأولى عام 1976، وفازت الإمارات ثلاث مرات، والعراق مرتين وتعادلا خمس مرات.

ولم يعرف العراق طعم الفوز على الإمارات في البطولة منذ 40 عاما، وتحديدا منذ نسخة 1979 التي استضافها على أرضه وفاز بخماسية نظيفة، علما بأن آخر ثلاث مباريات بينهما انتهت جميعها لصالح الأبيض.