ريال مدريد يحاول حماية جوهرته الجديدة

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد فيديريكو فالفيردي لاعب الفريق ليصل إلى 750 مليون يورو، حرصا منه على الحفاظ على جوهرته الشابة.

وأعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من منح صاحب الـ 21 عامًا عقدًا جديدًا ينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2025، على أن يحصل على شرط جزائي يصل إلى 750 مليون يورو.

ويحاول النادي الملكي تجديد عقود جميع نجومه، فيأتي عقد فالفيردي الجديد بعد تجديد عقد الثنائي توني كروس وكاسيميرو لينتهي في 2023، كما أنّ لوكا مودريتش قد يغادر النادي قريبًا إذ ينتهي عقده في 2021.

فالفيردي لديه حاليًا عقد ينتهي في 2021، ولا يرغب النادي الملكي في استغلال أي فريق تفوق اللاعب في الآونة الأخيرة وتقديمه مستويات جيدة لمحاولة التعاقد معه ولذلك سوف يسرع في مسألة التجديد.

فالفيردي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد قادمًا من فريق بينيارول في 2016، ورحل معارًا إلى ديبورتيفو لاكورنيا قبل أن يعود ويضمن مكانًا في التشكيل الأساسي.