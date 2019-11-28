الرجل الزجاجي...تحديد مدة غياب ديمبلي عن برشلونة

شهد لقاء برشلونة الإسباني بمضيفه بوروسيا دورتموند الألماني ضمن مباريات الدور الأول من دوري الأبطال، إصابة لاعب الفريق الإسباني، الفرنسي عثمان ديمبيلي.

تواصل لعنة الإصابات ملاحقة اللاعب الفرنسي، ما أجبره على مغادرة أرض ملعب "الكامب نو" في الدقيقة 26 من الشوط الأول.

وظهرت معالم الغضب على وجه الفرنسي لدى جلوسه على الأرض، ليعرف مدى خطورة الإصابة، حيث تلاشت أمامه فرص اللحاق بلقاء "الكلاسيكو" ليغلق العام الحالي بأسوء شكل.

ووفقا للتقارير المبدئية سيغيب لنحو 5 أسابيع، ليفتقده الفريق الكتالوني حتى نهاية العام الجاري، بحسب مانشرت صحيفة "آس" الإسبنية.

❗ديمبلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن. سيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة.



pic.twitter.com/jBREjzA73F — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 27, 2019

وغادر اللاعب أرض الملعب بحال من الغضب والدموع، ليخبره الأطباء في غرفة تغيير الملابس بإصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى مما قد يبعده لمدة خمسة أسابيع تقريبا.

الجدير بالذكر أن ديمبلي تعرض لثمانية إصابات عضلية منذ انضمامه لصفوف برشلونة منها 3 في الموسم الجاري وحده.

وأنهى برشلونة المباراة بالفوز بنتيجة 3-1، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، ويتأهل رسميا إلى دور الستة عشر كأول المجموعة السادسة، ليبقى الصراع على البطاقة الثانية عن المجموعة بين إنتر ميلان الإيطالي، وبورسيا دورتموند الألماني.