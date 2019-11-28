فيراري تتوعد قبل سباق فورمولا الإمارات

ومن أبرز الفرق المشاركة هو فيراري الإيطالي بلا شك، ونشر الحساب الرسمي للشركة تغريدة تتخللها روح التحدي، حيث نشر صورة لحلبة موسى ياس في أبو ظبي وعلق عليها "لنبدأ آخر سباق في نهاية الأسبوع".
Let’s start the last race weekend of the season ☀️ #AbuDhabiGP @ymcofficial #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/5wxgIF10Nt— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 28, 2019
وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الفعاليات المتعددة والنشاطات الاجتماعية تجعل هذه الفعالية المناسبة الاجتماعية والرياضية الأبرز لهذا العام.
وبالإضافة إلى ما تتخلّله السباقات من تشويق وحماس، تجعل مناطق الواحات العامة الترفيهية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا في أبوظبي إحدى أكثر الفعاليات الرياضية تسلية وقيمة في العالم.
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