فيراري تتوعد قبل سباق فورمولا الإمارات

يُعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2019، الذي سيجري من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، أبرز فعالية رياضية في منطقة الشرق الأوسط وسباق الفورمولا 1 الوحيد الذي يجري عند غروب الشمس، مع العلم أنّ هذه البطولة تستضيف سباقات الفورمولا 2 وجي بي 3 أيضاً.

ومن أبرز الفرق المشاركة هو فيراري الإيطالي بلا شك، ونشر الحساب الرسمي للشركة تغريدة تتخللها روح التحدي، حيث نشر صورة لحلبة موسى ياس في أبو ظبي وعلق عليها "لنبدأ آخر سباق في نهاية الأسبوع".

​وبحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الفعاليات المتعددة والنشاطات الاجتماعية تجعل هذه الفعالية المناسبة الاجتماعية والرياضية الأبرز لهذا العام.

وبالإضافة إلى ما تتخلّله السباقات من تشويق وحماس، تجعل مناطق الواحات العامة الترفيهية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا في أبوظبي إحدى أكثر الفعاليات الرياضية تسلية وقيمة في العالم.