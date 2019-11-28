انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد "أمر لا مفر منه"

نشرت صحيفة "ماركا" الناطقة باللغة الإنكليزية تصريح فاسيلييف، لصحيفة «لو باريزيان» على خلفية الشائعات التي كثرت في الأسبوع الماضي المتحدثة عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد، مع استمرارية باريس سان جيرمان في إقناع المهاجم الفرنسي بالتجديد، مضيفا أنه لا يزال يرى مبابي في الفريق الأبيض.

وأكمل فاديم: "متى؟ لا أعرف بالضبط، لكن يبدو أنه أمر لا مفر منه، فعرض ريال مدريد بالنسبة للاعب كان مثيراً للاهتمام عندما كان يلعب في صفوف موناكو، وقد أخبرني مبابي وقتها إنه وقت مبكر جداً للحديث عن ذلك، فأنا لم ألعب منذ أكثر من عام مع منتخب فرنسا، كما أنني لا أريد مغادرة باريس الآن، أريد أن أصبح لاعباً رائعاً أولاً، وثانياً الانتقال لـريال مدريد الذي سينتظرني".

واختتم نائب رئيس موناكو السابق: "سيتعين على مبابي في الأشهر المقبلة أن يقرر أين سيلعب في الموسم القادم، حيث يدرك لاعب موناكو السابق الضغوط التي تمارس من حوله، حيث يقاتل ريال مدريد من ناحية للحصول على توقيعه في أقرب وقت، بينما يسعى مسؤولو باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي مع الفريق من ناحية أخرى".