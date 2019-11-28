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    بطولة خليجي 24 - مباراة بين فريقي المنتخب الإماراتي واليمني في الدوحة، قطر 26 نوفمبر 2019

    مدرب منتخب الإمارات: العراق منتخب قوي بدليل هزيمته لقطر... ونستعد لمواجهته

    © AFP 2019 / MUSTAFA ABUMUNES
    رياضة
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    بطولة "خليجي 24" (18)
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    أكد مدرب المنتخب الإماراتي، فان مارفيك، أن فريقه سيذهب إلى مباراة العراق من أجل الفوز ضمن منافسات دورة كأس الخليج 24، المقامة في قطر.

    وأضاف مارفيك، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، قبل لقاء المنتخب العراقي غدا على ملعب "خليفة" الدولي، أن "العراق فريق قوي بدنيا وذهنيا"، مشيرا إلى فوزهم على صاحب الأرض والجمهور، منتخب قطر، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

    فرحة لاعبي منتخب العراق أثناء الفوز على قطر في افتتاح كأس الخليج (خليجي 24)
    © REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
    الإمارات والعراق يبحثان عن فوز ثان يقربهما من نصف نهائي كأس الخليج
    من جانبه، قال لاعب المنتخب الإماراتي، محمد مرزوق، إن تفكير زملائه اللاعبين ينصب على مباراة العراق والفوز بها، موضحا أن مباراة اليمن انتهت بالنسبة لهم.

    من جهته، قال مدرب المنتخب العراقي، سريتشو كاتانيش، في المؤتمر الصحفي، إن مباراته مع المنتخب الإماراتي صعبة، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته باللاعبين في الفوز بها.

    وأكد لاعب المنتخب الإماراتي، أحمد إبراهيم، جاهزية زملائه اللاعبين لمباراة الإمارات، معربا عن الأمل في تقديم مستوى عال والظفر بالنقاط الثلاث.

    وفاز منتخب العراق بالمباراة الافتتاحية لبطولة "خليجي 24" على منتخب قطر بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

    وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لقطر في افتتاح كأس الخليج عندما تستضيفه على أراضيها، إذ فازت مرتين وتعادل مرة في افتتاح 3 نسخ سابقة احتضنتها.

    وتنطلق، غدا الجمعة، الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم "خليجي 24" والتي تستضيفها في العاصمة القطرية الدوحة.

    ويبحث المنتخبان الإماراتي والعراقي، عن فوز ثان في المجموعة الأولى يقربهما من نصف النهائي عندما يلتقيان الجمعة، في استاد خليفة الدولي، بعدما بدأ المنتخبان البطولة بشكل قوي، بعد فوز الأول على اليمن 3 - صفر، والثاني على قطر المضيفة 2 - 1.

    وستكون مباراة الجمعة الرقم 11 بين المنتخبين في البطولة منذ مواجهتهما الأولى عام 1976، وفازت الإمارات ثلاث مرات، والعراق مرتين وتعادلا خمس مرات.

    ولم يعرف العراق طعم الفوز على الإمارات في البطولة منذ 40 عاما، وتحديدا منذ نسخة 1979 التي استضافها على أرضه وفاز بخماسية نظيفة، علما بأن آخر ثلاث مباريات بينهما انتهت جميعها لصالح الأبيض.

    الموضوع:
    بطولة "خليجي 24" (18)

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    الكلمات الدلالية:
    كرة قدم, أخبار رياضة, رياضة, قطر, العراق, الإمارات
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