بالفيديو... أهداف مباراة مانسشتر يونايتد وأستانا 1-2 في الدوري الأوروبي

تكبد مانشستر يونايتد الإنجليزي، خسارته الأولى في الدوري الأوروبي هذا الموسم، بالسقوط أمام أستانا الكازاخي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في خامس جولات دور المجموعات.

سجل ثنائية أستانا، دميتري شومكو وديشون بيرنارد بالخطأ في مرماه في الدقيقتين 55 و62، بينما سجل هدف المان اليونايتد جيسي لينغارد في الدقيقة 10.

وارتفع رصيد أستانا إلى 3 نقاط في ذيل ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة، في الوقت الذي ضمن فيه الشياطين الحمر التأهل إلى الدور التالي بالفعل.