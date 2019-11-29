أرسنال الإنجليزي يقيل مدربه بسبب النتائج السيئة

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن أوناي إيمري غادر منصبه كمدير فني لفريق كرة القدم، وتم تعيين فريدريك يوغبيرغ قائما بأعمال المدير الفني.

وجاء في بيان النادي اللندني، نشر على الموقع الرسمي للنادي، أن القرار اتخذ بسبب أن نتائج ومستوى لعب الفريق كانوا دون المستوى المطلوب.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق لم يفز في أي من المباريات السبع الأخيرة، ويحل في المركز الثامن في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة من 13 مباراة لعبها.