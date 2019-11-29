"دبلكيك" روسي يقصي البرازيل من كأس العالم للكرة الشاطئية... فيديو

فاز المنتخب الروسي لكرة القدم الشاطئية على منتخب البرازيل 4-3 لتصعد إلى الدور النصف النهائي من كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2019 في الباراغواي.

افتتح البرازيلي رودريغو التسجيل بثاني أسرع هدف في البطولة قبل تعادل فيدور زيمسكوف برأس من ركلة ركنية، وجاءت اللحظة الأهم في المباراة عندما اصطدم ماو، الذي أحرز ظهوره الخمسين في بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، بضربة رأسية من مسافة بعيدة لاستعادة تقدم البرازيل.

حصل رودريجو على ثاني هدف في المباراة بضربة رأسية في شباك حارس روسيا ماكسيم تشوجكوف. لكن روسيا ردت بالانتقام بفضل ركلة مقصية من المتمرس دميتري شيشين الذي سجل هدفا، مما أدى إلى وصول الفريق إلى المباراة النصف النهائية.

وضرب المنتخب الروسي موعد في نصف نهائي البطولة مع المنتخب الإيطالي، في انتظار المتأهلين من مباراتي الربع النهائي المتبقيتين.