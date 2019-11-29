من هو المدرب القادم لآرسنال؟

بعد أن أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن أوناي إيمري غادر منصبه كمدير فني لفريق كرة القدم، كثرت التوقعات حول الاسم الذي سيشغل منصب المدير الفني للمدفعجية.

نشرت صحيفة "الانيبندنت" البريطاتية تقريرا حول أبرز الأسماء المرشحة لخلافة أوناي إيمري، سواء مدربين محليين أو أجانب.

1- تيري هينري

بعد فترة تدريبه الكارثية في موناكو، أصبحت فرص عودة هنري إلى شمال لندن أقل نسبيا. ومع ذلك يظل الغزال الفرنسي لديه أسهم كبيرة عن قاعدة المعجبين في أرسنال مثل أي مرشح آخر.

© Sputnik . Антон Денисов تيري هنري

2- نونو سانتو

المدير الفني لووفرهامبتون هو الأبرز لخلافة إيمري بحسب الصحافة الإنجليزية، وعند سؤاله عن تولي المنصب مساء الخميس رفض التعليق، وقال إنه لن يتحدث عن منصب يحتله زميل، فهل يتغير الحال بعد إقالة المدرب الإسباني؟

© Sputnik . Игорь Руссак نونو سانتو

3- رافائيل بينيتيز

طُرح اسم المدرب الإسباني ليكون معوضاً لإيمري نظراً لخبراته المتعددة في البريميرليج مع ليفربول ونيوكاسل، وتجربة شبيهة مع تشيلسي منتصف الموسم قاده فيها للتتويج بالدوري الأوروبي عام 2013.

© Sputnik . Александр Вильф رافاييل بينيتيز

4- ميكيل أرتيتا

المدرب المساعد لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي كان قريباً من المنصب قبل تعيين إيمري، وعاد الحديث في الأشهر الأخيرة مجدداً حول إمكانية خلافته للإسباني، خصوصاً في ظل تكرر الإشادات من جوارديولا بمساعده وإمكانياته الفنية.

JASON CAIRNDUFF مايكل أرتيتا

5- ماسيمليانو أليجري

المدير الفني الإيطالي متاح منذ الصيف الماضي بعد رحيله عن تدريب يوفنتوس، وارتبط بقيادة أحد قطبي العاصمة لندن توتنهام أو أرسنال، ومانشستر يونايتد، بعد الأنباء عن تلقيه دروساً في اللغة الإنجليزية.

© Sputnik . Антон Денисов 5- ماسيمليانو أليجري

6- ماوريسيو بوتشيتينو

أُقيل الأرجنتيني من منصبه في توتنهام قبل أيام قليلة لسوء النتائج هو الآخر، وتعالت الأصوات من قبل مشجعي الجانرز ولاعبي الفريق السابقين التي تنادي بتعيين بوتشيتينو رغم ماضيه مع الغريم الأزلي.

© REUTERS / MARKO DJURICA ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق

7- فريدي ليونبرج

النجم السويدي السابق للفريق سيتولى القيادة الفنية مؤقتاً في لقاء نورويتش المقبل مساء الأحد بالبريميرليج، ويدور حديث في أروقة النادي أنه قد يحصل على الفرصة حتى نهاية الموسم في حال عدم العثور على بديل مناسب.

© REUTERS / Tony O'Brien فريدي ليونبرج

8- باتريك فييرا

القائد السابق للمدفعجية يمر بفترة صعبة مع فريقه الحالي نيس، ولم يخف في الماضي رغبته بأن يعود يوماً ما لأرسنال، ولكن على مقعد المدير الفني، الأمر الذي جعله يدخل دائرة الترشيحات.

© Sputnik . Василий Пономарев باتريك فييرا

ويحتل نادي أرسنال المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن كل من توتنهام هوتسبير من مانشستر يونايتد وبفارق 19 نقطة عن زعيم انكلترا المتصدر ليفربول، ويلعب الارسنال ضد نوريتش سيتي في كارو رود يوم الأحد لحساب الجولة 14 من الدوري المحلي.