جوائز ومفاجأة على هامش "خليجي 24"... صور

أعلن الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي24" المقامة حالياً في الدوحة، أبرزها إطلاق مسابقة لمختلف وسائل الإعلام خلال منافسات البطولة تتكون من خمسة أقسام.

كشف رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، سالم الحبسي، خلال مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة، أن الاتحاد أضاف في هذه الدورة من بطولة كأس الخليج، بعض المجالات في ما يتعلق بجوائزه المخصصة للإعلاميين.

وعبر الأستاذ الحبسي عن شكر وتقدير الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي لدعم ومساندة لجنة الإعلام القطري للإعلام الرياضي لأنشطة وفعاليات الاتحاد، وكذا شكره لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم في هذا المجال، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد قبل اليوم الأخير للبطولة.

من جانبه رحب ممثل لجنة الإعلام الرياضي في قطر، الأستاذ مبارك البوعينين، بجميع الإعلاميين المشاركين في تغطية بطولة كأس الخليج (خليجي 24) المقامة في الدوحة، مؤكداً دعم اللجنة لأنشطة الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي.

الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي يطلق جوائزه الخليجية ومفاجئاته الجديدة © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy

الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي يطلق جوائزه الخليجية ومفاجئاته الجديدة © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy 1 / 2 © Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي يطلق جوائزه الخليجية ومفاجئاته الجديدة

واعتبر البوعينين، بطولة كأس الخليج والفعاليات المصاحبة مناسبة لدعم الصحفيين في الدول المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن فعاليات الاتحاد الخليجي في هذه البطولة تشمل مسابقات وندوة واستفتاء.. مثمناً تفاعل الجميع مع تلك الفعاليات.

بدوره تحدث عضو لجنة التحكيم، الاستاذ باسم الرواس عن فئات جوائز الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي في بطولة خليجي 24، والتي تنقسم إلى خمسة تخصصات، أولها التصوير الفوتوغرافي، حيث خصصت له جائزتان، الأولى تتعلق بإظهار الإنجاز، فيما تتعلق الجائزة الثانية بالانفعالات خارج المستطيل الأخضر كانفعالات المدربين أو الإداريين أو الجمهور وغيرهم، حيث سيتم منح كل جائزة بمستويات ثلاثة، ذهبي وفضي وبرونزي.

وأشار إلى أن الجائزة الثانية تم تخصيصها لأفضل عمود صحفي، فيما خُصصت الجائزة الثالثة لأفضل مقال يثير العاطفة خلال فعاليات البطولة، وتم تخصيصها أيضاً بثلاثة مستويات، ذهبي وفضي وبرونزي.

وفي مجال القنوات التلفزيونية، أوضح الرواس أن اللجنة المنظمة خصصت جائزة لأفضل معلق خلال خليجي 24، حيث سبتم منحها لفئتين ، أفضل معلق محترف، وأفضل معلق شاب، كما تم تخصيص جائزة لأفضل تطبيق على الهواتف الذكية من خلال ما يقدمه التطبيق من خدمات حديثة وشاملة.

ولفت عضو لجنة التحيكم، باسم الرواس، إلى أن الاتحاد خصص جائزة خاصة لمن قدموا اسهامات بارزة في الصحافة الرياضية في دول الخليج العربي.

وذكر أن الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي، رصد جوائز لأفضل تشكيلة لمنتخب الخليج في بطولة خليجي 24 وذلك في كل مراكز اللعب، وسيتولى عملية الاختيار نخبة من الخبراء والفنيين والمدربين يتم من خلالهم إعلان تشكيلة منتخب الخليج.

فيما تحدث رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الإعلام الخليجي، محمد العاصمي، عن فعاليات الاتحاد خلال بطولة الخليج، مثمناً تفاعل الجميع مع هذه الفعاليات.

بدوره قال عضو لجنة التحكيم، رائد عابد، ان الاتحاد سينظم ندوة خاصة حول التطور الذي شهده الإعلام الرياضي خلال الأعوام الأخيرة.