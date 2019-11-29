"خليجي 24"... مدرب السعودية يجري 7 تغييرات في التشكيلة أمام البحرين

أعلن مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينار، اليوم الجمعة، أنه سيجري 7 تغييرات في التشكيلة التي ستلعب أمام منتخب البحرين، وذلك ضمن منافسات كأس "خليجي 24" لكرة القدم المقامة في قطر.

وجاء إعلان رينار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، بشأن المباراة التي ستجمع بين المنتخب السعودي ونظيره البحريني غدا السبت، على ملعب عبد الله بن خليفة (الدحيل)، ضمن منافسات المجموعة الثانية لدورة "خليجي 24"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد هيرفي رينار أن فريقه سيظهر بشكل مغاير في الجولة القادمة أمام البحرين، لافتا إلى أهمية نقاط المباراة للتأهل إلى الدور القادم، مشددا على أن جميع اللاعبين جاهزون للتحدي.

من جانبه، أكد حارس المنتخب السعودي، فواز القرني، خلال المؤتمر الصحفي، صعوبة المباراة المقامة ضد البحرين، وهم يحتلون المركز الأخير في المجموعة، موضحا أن هذا المركز لا يليق بسمعة الكرة السعودية.

وفي سياق متصل، أكد مدرب منتخب البحرين، هيليو سوزا، في المؤتمر، أنه سيدخل مباراة السعودية لتحقيق الفوز، وأضاف: "نركز على أنفسنا ونحاول أن نطور أداءنا ونكون أكثر شراسة في الثلث الأخير من الملعب.. نعلم أن المنتخب السعودي يحتاج للفوز ونحن كذلك".

وتتذيل السعودية الترتيب بدون رصيد من النقاط، فيما تتقاسم البحرين المركز الثاني مع عمان بنقطة وحيدة، وتتصدر الكويت فرق المجموعة بثلاث نقاط.

يشار إلى أن منتخب قطر تلقى هزيمة في المباراة الافتتاحية لبطولة "خليجي 24" أمام المنتخب العراقي بنتيجة 2-1، والتي أقيمت، الثلاثاء الماضي، على استاد خليفة الدولي في افتتاح خليجي 24 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.