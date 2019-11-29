بالفيديو... أهداف مباراة الإمارات والعراق (0 – 2)

تمكن منتخب أسود الرافدين من الفوز في أول مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى وحصد 6 نقاط، تضعه في صدارة المجموعة وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل.
هدف ⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019
علاء عباس يسجل الأول لأسود الرافدين بمبارة #الامارات_العراق ضمن #خليجي24!
الإمارات 0 العراق 1#beINGulfCup pic.twitter.com/qtiKYTQSlb
وافتتح علاء عباس التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، وأضاف علاء عبد الزهرة الهدف الثاني في الدقيقة 37.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 - 0 على منتخب #الامارات عبر علاء عبد الزهرة د36 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/Ru4d5DgGjh— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2019
وتخوض نفس المجموعة مواجهة هامة لمنتخب قطر، مستضيف البطولة، أمام اليمن، وفي حال فوزه يتساوى في النقاط مع الإمارات لتشتعل مباريات الجولة الثالثة، التي سيتواجه فيها العنابي القطري مع الأبيض الإماراتي، فيما سيلعب العراق أمام اليمن.
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