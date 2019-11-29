بالفيديو... أهداف مباراة الإمارات والعراق (0 – 2)

تمكن منتخب العراق، مساء اليوم الجمعة، من تحقيق فوزه الثاني في بطولة "خليجي 24"، بانتصاره على الإمارات بهدفين دون رد.

تمكن منتخب أسود الرافدين من الفوز في أول مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى وحصد 6 نقاط، تضعه في صدارة المجموعة وتقربه من التأهل إلى الدور المقبل.

هدف ⚽️



علاء عباس يسجل الأول لأسود الرافدين بمبارة #الامارات_العراق ضمن #خليجي24!



الإمارات 0 العراق 1#beINGulfCup pic.twitter.com/qtiKYTQSlb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2019

​وافتتح علاء عباس التسجيل لمنتخب العراق في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، وأضاف علاء عبد الزهرة الهدف الثاني في الدقيقة 37.

​وتخوض نفس المجموعة مواجهة هامة لمنتخب قطر، مستضيف البطولة، أمام اليمن، وفي حال فوزه يتساوى في النقاط مع الإمارات لتشتعل مباريات الجولة الثالثة، التي سيتواجه فيها العنابي القطري مع الأبيض الإماراتي، فيما سيلعب العراق أمام اليمن.