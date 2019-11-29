"فاتحة على أرواح الشهداء"... احتفال لاعبي منتخب العراق بأهدافهم في الإمارات يشعل مواقع التواصل

وكان منتخب العراق قد فاز بهدفين دون رد على الإمارات في مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة "خليجي 24".
و كأن ارواح الشهداء تنصرهم🇮🇶♥️#الامارات_العراق pic.twitter.com/zjVf5p3eei— SAMA♥️🇮🇶 (@thesama22) November 29, 2019
وبعد تسجيل علاء عباس الهدف الأول، رفض الاحتفال بالهدف، ووقف وزملاؤه لقراءة الفاتحة على أرواح قتلى الاحتجاجات في العراق.
#الامارات_العراق— Zahraa Al Shammry (@ShammryZahraa) November 29, 2019
تقهر رغم الفرح 🖤🇮🇶
الفاتحه على ارواح الشهداء من أرض الملعب pic.twitter.com/gg2OzalaXN
وأشاد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل في العراق والإمارات وباقي دول الخليج بموقف لاعبي أسود الرافدين.
أجمل لقطة "سجود لاعبين المنتخب العراقي".#الامارات_العراق pic.twitter.com/jPDHBZ950R— دراك رشيد (@darrak_313) November 29, 2019
ويتربع منتخب العراق بهذا الفوز على صدارة المجموعة الأولى، وتنتظره مواجهة واحدة أمام اليمن، فيما سيلعب الإمارات أمام قطر.
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