"فاتحة على أرواح الشهداء"... احتفال لاعبي منتخب العراق بأهدافهم في الإمارات يشعل مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل بصورة ضخمة بالاحتفال المختلف، الذي قام به لاعبو منتخب العراق، عقب تسجيلهم أهداف الفوز على منتخب الإمارات في "خليجي 24".

وكان منتخب العراق قد فاز بهدفين دون رد على الإمارات في مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة "خليجي 24".

​وبعد تسجيل علاء عباس الهدف الأول، رفض الاحتفال بالهدف، ووقف وزملاؤه لقراءة الفاتحة على أرواح قتلى الاحتجاجات في العراق.

#الامارات_العراق

تقهر رغم الفرح 🖤⁦🇮🇶⁩

الفاتحه على ارواح الشهداء من أرض الملعب pic.twitter.com/gg2OzalaXN — Zahraa Al Shammry (@ShammryZahraa) November 29, 2019

​وأشاد عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل في العراق والإمارات وباقي دول الخليج بموقف لاعبي أسود الرافدين.

​ويتربع منتخب العراق بهذا الفوز على صدارة المجموعة الأولى، وتنتظره مواجهة واحدة أمام اليمن، فيما سيلعب الإمارات أمام قطر.