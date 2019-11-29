بالفيديو... هدف النجم الساحلي التونسي أمام الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا

حصد "النجم الساحلي" التونسي، مساء اليوم الجمعة، أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات، بفوزه على "الأهلي" المصري بهدف دون رد.

واحتل النجم الساحلي بتلك النتيجة المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن "الهلال" السوداني، الذي تغلب على "بلاتينيوم" الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وسجل هدف فوز "النجم الساحلي" ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

شاهد هدف النجم الساحلى فى الاهلى 😁😁😁😁👌😂😂😂😂 pic.twitter.com/qLY9xTlOP4 — أخبار الزمالك ⚽️🇦🇹🏹1911🏹🇦🇹 (@Zamalkawy_News) November 29, 2019

​وعانى الأهلي من اللعب بعشرة لاعبين، عقب طرد مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة 13 من زمن المباراة.