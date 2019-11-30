ليفربول على أعتاب إنجاز تاريخي

يسعى ليفربول لمعادلة أفضل مسيرة عدم هزيمة له على الإطلاق في الدوري الإنجليزي، بتجنب الخسارة أمام برايتون اليوم السبت.

ووفقا لما نشره موقع النادي الرسمي، الرقم القياسي مسجل برصيد 31 مباراة كان تحت قيادة كيني دالغليش، وتحقق خلال الفترة من مايو/أيار 1987 إلى مارس/أذار 1988.

وإلى الآن، فريق يورغن كلوب فاز في 25 مباراة وتعادل في 5 من أصل 30 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي سجل في كل مباراة بالدوري هذا الموسم.

وعلى صعيد مواجهات برايتون، فاز الريدز بكل المواجهات السبع الأخيرة ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والكأس، كما لم يخسر في 9 مباريات، مسجلا 28 هدفا.

وفي حال الفوز، سيكون ليفربول قد سجل للمباراة رقم 14 على التوالي على آنفيلد، محققا ثاني أفضل أداء. الأفضل كان التسجيل في 21 مباراة متتالية في الدوري منذ يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 1972.

يذكر أن الفريق تحت قيادة المدرب الألماني كلوب، لم يخسر على ملعبه آنفيلد في 46 مباراة دوري، محققين الفوز في 36 والتعادل في 10.