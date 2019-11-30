قناص "نسور قاسيون" و"أهلي جدة" السعودي يجري عملا جراحيا في ألمانيا

يجري نجم المنتخب السوري لكرة القدم ونادي أهلي جدة السعودي عمر السومة عملا جراحيا يوم الخميس المقبل بعد تأكد إصابته بـ"الفتاق الرياضي".

ونقلت مواقع أن نادي أهلي جدة السعودي، أعلن عن تعرض النجم السوري عمر السومة، لإصابة "الفتاق الرياضي"، وتقرر سفره إلى ألمانيا بهدف العلاج.

ويخضع السومة في ألمانيا لعملية جراحية يوم الخميس المقبل، على يد الطبيبة أوليريك مشوق.

وجاء في بيان الأهلي السعودي أن: "اللاعب السوري عانى من آلام أسفل البطن، خلال تدريبات الفريق الأربعاء، وتقرر سفر اللاعب إلى مدينة ميونخ الألمانية، لإجراء عملية جراحية".

وعقب الجراحة سيدخل السومة في برنامج علاجي وتأهيلي، يتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.