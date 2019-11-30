أهداف مباراة عمان والكويت (2 – 1) في "خليجي 24"... فيديو

فاز المنتخب العماني على نظيره الكويتي ضمن منافسات المجموعة الثانية لدورة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقامة في قطر.

وتمكن المنتخب العماني من تسجيل هدفين عن طريق ضربتي جزاء سجل من خلالهما اللاعب عبدالعزيز المقبالي بالدقيقتين 16 و33 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وتمكن اللاعب يوسف ناصر من تسجيل هدف في الدقيقة 79، مقلصا الفارق إلى هدف واحد.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب العماني على نظيره الكويتي بنتيجة (2 – 1).

وبهذا الفوز تصدر المنتخب العماني المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، بينما تراجعت الكويت لتصل إلى المرتبة الثانية بثلاثة نقاط.