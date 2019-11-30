أهداف مباراة عمان والكويت (2 – 1) في "خليجي 24"... فيديو

وتمكن المنتخب العماني من تسجيل هدفين عن طريق ضربتي جزاء سجل من خلالهما اللاعب عبدالعزيز المقبالي بالدقيقتين 16 و33 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.
فيديو : اهداف المباراة : منتخب #عمان 2 - 1 منتخب #الكويت ... #خليجي24 #الكويت_عمان #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع pic.twitter.com/jVIe4oNHgW— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 30, 2019
وتمكن اللاعب يوسف ناصر من تسجيل هدف في الدقيقة 79، مقلصا الفارق إلى هدف واحد.
وانتهت المباراة بفوز المنتخب العماني على نظيره الكويتي بنتيجة (2 – 1).
وبهذا الفوز تصدر المنتخب العماني المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، بينما تراجعت الكويت لتصل إلى المرتبة الثانية بثلاثة نقاط.
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