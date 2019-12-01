قمة "واندا ميتروبوليتانو"... تاريخ مواجهات أتلتيكو وبرشلونة

تشهد الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني قمة مباريات هذه الجولة بلقاء يجمع فريقي أتلتيكو مدريد الذي يستضيف على أرض ملعبه برشلونة.

يسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة كاملة حيث يرغب برشلونة في العودة للصدارة بعدما فاز ريال مدريد يوم أمس على ديبورتيفو آلافيس.

في الوقت الذي يرغب فيه أتلتيكو في الاقتراب من الصدارة، ويشهد تاريخ اللقاءات بين الفريقين بالكثير من الأرقام والأهداف.

197 لقاء والغلبة لبرشلونة

التقى الفريقان من قبل في 197 مباراة بمختلف البطولات، فاز أتلتيكو مدريد في 60 لقاء، فيما فاز برشلونة في 90 لقاء، وتعادلا خلال 47 مباراة أخرى، وذلك ما بين الدوري، دوري الأبطال، بطولات الكأس.

ميسي المتصدر

سجل لاعبو أتلتيكو 288 هدفا بمختلف المسابقات، بينما سجل لاعبو برشلونة 375 هدفا، ويتصدر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة هدافي المباراة برصيد 29 هدفا.

الأرض تنصف أصحابها

خلال 98 لقاء للفريق الكتالوني على أرض أتلتيكو مدريد، استطاع برشلونة الفوز في 32 فقط، فيما فاز أصحاب الأرض في 43 أخرى، وسيطر التعادل على 23 لقاء آخر، بحسب مانقل موقع "آس" الإسباني.

مواجهات الدوري.. تفوق لبرشلونة

خلال مباريات بطولة الدوري المحلي التقيا في 164 مباراة، فاز أتلتيكو في 60 منها، فيما كان الفوز لبرشلونة في 74 أخرى، وتعادلا في 40 أخرى.