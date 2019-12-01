الكشف عن حديث ليونيل ميسي بين شوطي "كارثة ليفربول"... فيديو

لا يزال لقاء ليفربول وبرشلونة متواجدا في أذهان لاعبي النادي الكتالوني، لاسيما أنها شهدت تكرار نفس الكارثة التي حدثت لهم في الموسم قبل الماضي أمام روما.

النتيجة التي حققها برشلونة على ملعبه بثلاثية نظيفة، ولكنه فشل في الحفاظ على هذه النتيجة في ملعب "الأنفيلد" عقر دار النادي الإنجليزي، ليسقط برباعية دون رد، وليودع البطولة للسنة الثانية على التولي بنفس الأسلوب.

ويبث حاليا فيلم وثائقي عن النادي الكتالوني برعاية "راكتون تي في" ليكشف بعض الأمور المتعلقة بهذه المباراة ومباراة "كلاسيكو" الليغا التي فاز بها برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة العاشرة في الموسم الماضي.

El “discurso” de Messi antes del 4-0 del Liverpool en Anfield.



Frío, sin coraje, sin ganas, ni el se cree su mensaje, ahora es entendible el porqué se les enfrío el pecho: se los transmitió su propio “capitán”.pic.twitter.com/bG75fh7tJb — Fan10 (@SoyFan10) November 29, 2019

وكشفت مقاطع من الفيلم الوثائقي حديث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق، للاعبين بين شوطي المباراة، وحينها كانت النتيجة 1-0 لأصحاب الأرض.

ويظهر الفيديو تشجيع ميسي لزملائه قبل الشوط الثاني الذي شهد سقوط البرسا قائلا "لا يجب التفريط في هذه الفرصة، علينا إثبات وجودنا هنا، هيا نخرج بقوة".

واستمر ميسي في التأكيد على عدم تكرار ما حدث في روما، قائلا "لا يجب حدوث نفس الأمر، وهذا كان خطئنا".

واختتم ميسي حديثه للاعبين، قائلا "لا يجب التراجع للخلف، علينا إظهار القوة، هيا".