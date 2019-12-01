تفاصيل شراء والد محمد صلاح أول نادي لعب نجله بين صفوفه في مصر

وكشف عمدة قرية نجريح، ماهر شيتة، أن والد "صلاح" اشترى نادي "عثماثون طنطا الرياضي"، مشيرا إلى أن هذا النادي يعتبر أحد فروع نادي المقاولون العرب.

وأضاف "شيتة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" المصرية، مساء أمس السبت، أن والد اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، اشترى النادي بالشراكة مع 2 من أصدقائه بعد خلاف بين نادي المقاولون العرب في القاهرة ونادي عثماثون، لافتا إلى أن "عثماثون طنطا الرياضي"، يعد من فرق الدرجة الثانية.

وتابع أنه تواصل مع والد محمد صلاح، والذي أكد أنه اشتراه كشركة مساهمة مكونة من 3 أفراد، وأن نجله محمد صلاح، بعيد تماما عن شراء هذا النادي، معلقا: "محمد صلاح متفرغ للكرة فقط".

وأوضح عمدة قرية نجريح، أن والد صلاح قام بشراء هذا النادي، ليس بهدف استثماري كما أشاع البعض، ولكن كون هذا النادي، الذي خرج منه اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، عندما كان عمره في ذلك الوقت 16 عاما.