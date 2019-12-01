الإعلان رسميا عن موعد قمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها في نهاية الدور الأول لبطولة الدوري المصري.

وتحدد يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير/شباط 2020 موعدا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، بحسب موقع "مصراوي".

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالجولة الرابعة وفقا للجدول الذي تم إعلانه قبل انطلاق الدوري، لكن اتحاد الكرة أعلن تأجيلها لأسباب أمنية

كما حددت إدارة المسابقات جدول مسابقة الدوري بدء من الجولة السابعة، بعدما تغيرت مواعيد المباريات عقب تأجيل مباراة القمة، إضافة إلى التغيير في مواعيد المباريات الأفريقية.

وصرح حسام الزناتي، مدير المسابقات بالاتحاد، أن المواعيد الجديدة تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مع نقل المباريات المهمة التي كانت تقام باستاد برج العرب إلى ستاد المكس، واستمرار المصري للعب في السويس.

وأضاف الزناتي، في بيان نشره الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم الأحد، أن مواعيد مباريات الاتحاد السكندري والإسماعيلي في البطولة العربية تُحدد مع كل دور حسب نظام البطولة، مما يجعلها عرضة للتغيير المحلي.