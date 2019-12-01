أهداف مباراة يوفنتوس وساسولو (2-2) في الدوري الإيطالي.. فيديو

أحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول مع يوفنتوس منذ أكتوبر/ تشرين الأول ليقوده للتعادل 2-2 مع ضيفه ساسولو اليوم الأحد ويتعثر حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لثالث مرة هذا الموسم.

منح ليوناردو بونوتشي التقدم بهدف ليوفنتوس في الشوط الأول لكن الجناح جيريمي بوجا أدرك التعادل لساسولو بتسديدة ساقطة بشكل رائع بعد ثلاث دقائق.

وتقدم ساسولو بشكل مفاجئ عن طريق فرانشيسكو كابوتو بعد الاستراحة وخطأ دفاعي وآخر من الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

وسجل رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء في منتصف الشوط الثاني، لينهي سلسلة من أربع مباريات متتالية في كل المسابقات دون أي هدف ويحرم ساسولو من الخروج بالانتصار.

ويبقى يوفنتوس في صدارة الدوري برصيد 36 نقطة لكن إنتر ميلان يستطيع الانفراد بالقمة بفارق نقطة واحدة إذا فاز على سبال اليوم الأحد.