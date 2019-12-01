البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس يفوز بسباق أبوظبي في ختام موسم فورمولا 1

أنهى لويس هاميلتون بطل العالم ست مرات موسما مظفرا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بانتصار سهل في جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد بعدما انطلق من المقدمة مع مرسيدس في سباقه رقم 250.
هاميلتون ينهي سباق أبو ظبي في المركز الأول.. واثق الخطوة يمشي ملكا#F1_MBCAction#AbuDhabiGP#F1 #MBCAction#سباق_ابو_ظبي_F1 pic.twitter.com/gXZWN9Op26— MBC Action (@mbcaction) December 1, 2019
وجاء الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ثانيا ليضمن المركز الثالث ترتيب بطولة السائقين فيما أنهى شارل لوكلير سائق فيراري السباق في المركز الثالث لكنه يواجه خطر إلغاء نتيجته بسبب مخالفة في كمية الوقود في سيارته.
10 لفات على النهاية.. هاميلتون يقترب#F1_MBCAction#AbuDhabiGP#F1 #MBCAction#سباق_ابو_ظبي_F1 pic.twitter.com/sGlA9t5Js9— MBC Action (@mbcaction) December 1, 2019
واحتل فالتيري بوتاس سائق مرسيدس المركز الرابع.
وبتحقيق الفوز 84 في مسيرته والخامس في أبوظبي و11 هذا الموسم عادل هاميلتون رقمه القياسي بالحصول على نقاط في 33 سباقا متتاليا كما حقق أسرع لفة على حلبة ياس مارينا.
وضمن مرسيدس لقبي السائقين والصانعين للمرة السادسة على التوالي وهو أمر لا سابق له.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)