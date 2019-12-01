ولي العهد السعودي يحضر الجولة الختامية لسباق"الفورميلا 1" في أبوظبي... فيديو

حضر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وحضر إلى جانب محمد بن سلمان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بالإضافة إلى رؤساء وفود عدد من الدول.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، فإن محمد بن راشد آل مكتوم أعطى إشارة انطلاق سيارات سباق الفورمولا-1 أبوظبي معلناً بدء سباق الجولة الختامية لموسم 2019.

من تواجد ولي العهد في فورميلا ابو ظبي اليوم #محمد_بن_سلمان_في_الفورميلا pic.twitter.com/gxXkz7CkYo — عبدالعزيز بن طارق (@bdulazizTariq11) ١ ديسمبر ٢٠١٩

يذكر ان البريطاني لويس هاملتون بطل العالم ست مرات، واصل تألقه على حلبة مرسى ياس، وتوج للمرة الخامسة في مسيرته بلقب سباق جائزة "الاتحاد للطيران" خاتمة موسم سباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1".