أهداف مانشستر يونايتد وأستون فيلا 2-2 في الدوري الإنجليزي... فيديو

واصل مانشستر يونايتد تعثره في الدوري الإنجليزي، مكتفيا بالتعادل 2-2 مع ضيفه أستون فيلا في الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

تقدم الضيوف في الدقيقة 11 عن طريق جاك جريالش، وتعادل يونايتد بهدف أحرزه توم هيتون لاعب المنافس بالخطأ.

وفي الدقيقة 64 يتقدم فيكتور ليندلوف لأصحاب الأرض، قبل أن يخطف تيرون مينجز التعادل في الدقيقة 66.

بهذه النتيجة، يقبع مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.