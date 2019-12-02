مدرب مانشستر يونايتد: فشلنا أمر طبيعي... فيديو

قال مدرب ماشستر يونايتد بعد تعادل فريقه مع أستون فيلا، مساء الأحد الأمس، أن فريقه قد فشل في السيطرة على مباراة أستون فيلا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن النادي غير سعيد بالمركز الذي يقطن فيه بالفترة الحالية.

واستضاف اليوناتد فريق أستون فيلا على أرضه في مسرح الأحلام "الأولد ترافورد"، وبعدما تقدم بهدف لليندلوف، جاء التعادل بعدها بدقيقتين فقط، ثم أضاع الفريق الكثير من الفرص السهلة للانتصار.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم نلعب كفريق واحد اليوم، فشلنا في السيطرة على اللقاء، كان علينا أن نؤدي بصورة أفضل. لاعبونا الشباب في طور التعلم والتطور، من الطبيعي أن يحدث أحيانًا تناقض في الأداء بين الشباب".

كما أضاف: "لقد فشلنا في السيطرة على مجريات المباراة في بعض الأحيان، ولكن الآن لا يمكننا فعل شيء حيال ذلك. علينا أن نعمل كفريق واحد وأن نتحد بصورة أفضل، كان لدى أستون فيلا الكثير من الهجمات المرتدة بسبب طريقتنا اليوم".

وأنهى: "هؤلاء اللاعبون الشباب سوف يتحسنون ويتعلمون من هذه التجربة، كنادي، لا نحب أن نكون في مركزنا الحالي، ولكن هذا هو الواقع أمامنا الآن. الأربعاء لدينا مباراة كبيرة ثم نلعب السبت، واللاعبون يتطلعون لكل المباريات".

التعادل اليوم جعل اليونايتد في المركز التاسع برصيد 18 نقطة وبفارق 22 نقطة عن زعيم انجيلترا المتصدر ليفربول، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث الهدف الأول لكتيبة سولشاير هذا الموسم، وعند سؤاله إذا ما كان الهدف قائمًا أم أصبح صعبًا، أجاب برد دبلوماسي للغاية.

وسيلاقي اليونايتد توتنهام، مساء الأربعاء، على ملعب الأولد ترافورد، في مباراة يتوقع أن تكون على صفيح ساخن كوّن جوزيه مورينيو هو المشرف على تدريب السبيرز وقد كان منذ فترة وجيزة مدربًا للشياطين الحمر.