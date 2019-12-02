تقارير: محمد صلاح يغيب عن حفل جوائز "الكرة الذهبية"

كشفت تقارير أن اللاعب المصري الدولي، ونجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، سيغيب عن حفل مجلة "فرانس فوتبول" لجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" للأفضل في عام 2019.

ولن يتواجد "صلاح" في الحفل، الذي من المقرر أن يقام اليوم الاثنين، على مسرح "شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب موقع "مصراوي".

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن "تسريبات الفائز بجائزة "البالون دور"، ظهرت بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت نتيجة تصويت الصحفيين في الجائزة"، مشيرة إلى أن "الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة نادي برشلونة الإسباني، توج بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على 446 نقطة، بينما حل الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي، في المركز الثاني برصيد 382 نقطة.

وأعلنت "ميرور" عن مفاجأة، في حصول المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على المركز الثالث، برصيد 179 نقطة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي جاء رابعا برصيد 133 نقطة.

وحصل السنغالي ساديو ماني على المركز السادس برصيد 97 نقطة، يليه زميله البرازيلي أليسون بيكر حارس الريدز برصيد 82 نقطة، ثم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان 55 نقطة، والهولندي فرانكي دي يونغ، نجم وسط برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي في المركز الثامن، وزميله السابق في أياكس والحالي في يوفنتوس ماتياس دي ليخت تاسعا، بينما حل البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد الإسباني حاليا وتشيلسي الإنجليزي سابقا في المركز العاشر.

وسوف يجمع ميسي، حال تتويجه بتلك الجائزة غداً الاثنين، بين جائزتي "البالون دور"، وأفضل لاعب في العالم The Best التي يمنحها الاتحاد الدولي، فيفا، والتي حصل عليها بالفعل يوم الـ23 من سبتمبر/ أيلول الماضي في مدينة ميلانو الإيطالية.